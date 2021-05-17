Topunu almak için çıktığı balkonda mahsur kalan çocuğu itfaiye kurtardı - Son Dakika

Topunu almak için çıktığı balkonda mahsur kalan çocuğu itfaiye kurtardı

17.05.2021 11:15
Topunu almak için çıktığı balkonda mahsur kalan çocuğu itfaiye kurtardı, System.String[]

Esenyurt'ta topunu almak için bir apartmanın ikinci kat balkonuna tırmanan çocuk, mahsur kaldığı yerden itfaiye tarafından kurtarıldı.

Esenyurt'ta topunu almak için bir apartmanın ikinci kat balkonuna tırmanan çocuk, mahsur kaldığı yerden itfaiye tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Akevler Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde bir grup çocuk sokakta oynadığı sırada topları bir binanın ikinci katının balkonuna kaçtı.

Evde kimse olmadığı için çocuklardan biri bina dışından balkona tırmandı.

Topunu alıp aşağı attıktan sonra çıktığı balkondan inemeyen çocuk, burada mahsur kaldı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye geldi.

Ekiplerin 45 dakika süren çalışmasıyla çocuk kaldığı yerden kurtarıldı.

Esenyurt, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Topunu almak için çıktığı balkonda mahsur kalan çocuğu itfaiye kurtardı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kaya Çilingiroğlu, bir kadınla görüntülenince panik yaptı Kaya Çilingiroğlu, bir kadınla görüntülenince panik yaptı Son dakika: Bütçe nisanda 16,9 milyar TL açık verdi! Gelirler giderleri karşılayamadı Son dakika: Bütçe nisanda 16,9 milyar TL açık verdi! Gelirler giderleri karşılayamadı Sibel Can-Emir Sarıgül aşkına Buket Aydın'dan olay gönderme Sibel Can-Emir Sarıgül aşkına Buket Aydın'dan olay gönderme Fenerbahçe'de Mesut Özil depremi! Sakatlığını bahane edip, Kayseri deplasmanına gitmek istememiş Fenerbahçe'de Mesut Özil depremi! Sakatlığını bahane edip, Kayseri deplasmanına gitmek istememiş Mesai saati dışında iş yerinde alkol alınca, tazminatsız kovuldu Mesai saati dışında iş yerinde alkol alınca, tazminatsız kovuldu Yanında çalışan kadın, diş hekimine tecavüz iftirası attı! Adam linç ediliyordu Yanında çalışan kadın, diş hekimine tecavüz iftirası attı! Adam linç ediliyordu Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki aşkı, şampiyonluğu ağlayarak kutladı Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki aşkı, şampiyonluğu ağlayarak kutladı Hande Erçel, mavi mayolu pozlarıyla takipçilerini mest etti Hande Erçel, mavi mayolu pozlarıyla takipçilerini mest etti

Son Dakika Haberleri
11:35 Ali Koç, Acun Ilıcalı'dan aldığı cevaba çok sinirlendi: Ben bilmiyorum, sen nereden biliyorsun?
11:30 Dolar haftaya düşüşle başladı! 8,36'dan işlem görüyor
11:12 Son dakika: Bütçe nisanda 16,9 milyar TL açık verdi! Gelirler giderleri karşılayamadı
11:06 Sibel Can-Emir Sarıgül aşkına Buket Aydın'dan olay gönderme
10:54 Uzman doktor koronavirüse yakalanan kanser hastalarının savaşını Pirus zaferine benzetti
10:50 Fenerbahçe'de Mesut Özil depremi! Sakatlığını bahane edip, Kayseri deplasmanına gitmek istememiş
10:33 Nalan ve Sedat öpüşüyor! Nefes kesen Camdaki Kız'ın 6. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
10:31 Alisson'un attığı gol Liverpool'a hayat verirken, Beşiktaşlıları yıktı
10:16 Sedat Peker'in iddialarına Süleyman Soylu'nun danışmanından yanıt geldi: Devletime ihanet etmedim!
10:09 Hayali kripto parayla iş insanını milyonlarca lira dolandırdılar
Ali Koç, Acun Ilıcalı'dan aldığı cevaba çok sinirlendi: Ben bilmiyorum, sen nereden biliyorsun? Ali Koç, Acun Ilıcalı'dan aldığı cevaba çok sinirlendi: Ben bilmiyorum, sen nereden biliyorsun?         
11:35
Dolar haftaya düşüşle başladı! 8,36'dan işlem görüyor Dolar haftaya düşüşle başladı! 8,36'dan işlem görüyor         
11:30
Müşterisini taciz eden taksiciye meydan dayağı attılar: Senin anan bacın yok mu? Müşterisini taciz eden taksiciye meydan dayağı attılar: Senin anan bacın yok mu?         
11:12
Tarlasını sürmeye hazırlanan çiftçi, kafatası buldu Tarlasını sürmeye hazırlanan çiftçi, kafatası buldu         
10:56
Alisson'un attığı gol Liverpool'a hayat verirken, Beşiktaşlıları yıktı Alisson'un attığı gol Liverpool'a hayat verirken, Beşiktaşlıları yıktı         
10:32
Sedat Peker'in iddialarına Süleyman Soylu'nun danışmanından yanıt geldi: Devletime ihanet etmedim! Sedat Peker'in iddialarına Süleyman Soylu'nun danışmanından yanıt geldi: Devletime ihanet etmedim!         
10:17
Silahlarla ev basıp, 15 yaşındaki çocuğu kaçırmak istediler: 3 yaralı Silahlarla ev basıp, 15 yaşındaki çocuğu kaçırmak istediler: 3 yaralı         
09:37
İşte kademeli normalleşmenin ardından 1 Haziran'a kadar geçerli olacak yeni koronavirüs tedbirleri İşte kademeli normalleşmenin ardından 1 Haziran'a kadar geçerli olacak yeni koronavirüs tedbirleri         
09:10
Pelin Akil'den kocası Anıl Altan'ın üstsüz paylaşımına dikkat çeken yorum Pelin Akil'den kocası Anıl Altan'ın üstsüz paylaşımına dikkat çeken yorum         
23:33
Askerden yeni gelen genç evinin önünde tüfekle öldürüldü Askerden yeni gelen genç evinin önünde tüfekle öldürüldü         
22:41
"Duvardan düştüm" diyen gencin yalanını hastane polisinin dikkati ortaya çıkardı         
21:16
Sedat Peker'den dikkat çeken sözler! Kılıçdaroğlu ve Akşener de gündemindeydi Sedat Peker'den dikkat çeken sözler! Kılıçdaroğlu ve Akşener de gündemindeydi         
17:40
Yasak aşk nedeniyle tartıştığı eşini 9 yerinden bıçaklayan şahıstan pes dedirten sözler: Pişman değilim Yasak aşk nedeniyle tartıştığı eşini 9 yerinden bıçaklayan şahıstan pes dedirten sözler: Pişman değilim         
17:10
Polisin ikna edemediği kadından pes dedirten tepki: Ceza yazarsan insan değilsin! Polisin ikna edemediği kadından pes dedirten tepki: Ceza yazarsan insan değilsin!         
16:46
Sosyal hizmet görevlisi, yemek getirdiği evin sahibini ölü buldu Sosyal hizmet görevlisi, yemek getirdiği evin sahibini ölü buldu         
16:20
Gedson, stada girmek isterken tartaklanan kardeşine yapılanları öğrenince veda etti Gedson, stada girmek isterken tartaklanan kardeşine yapılanları öğrenince veda etti         
15:34
İsrail Başbakanı Netanyahu katliamlarına destek veren ülkeleri paylaştı! Bosna Hersek'ten sert tepki geldi İsrail Başbakanı Netanyahu katliamlarına destek veren ülkeleri paylaştı! Bosna Hersek'ten sert tepki geldi         
15:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2021 11:39:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Topunu almak için çıktığı balkonda mahsur kalan çocuğu itfaiye kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement