Son Dakika Haberleri: Topuz saçı yüzünden altın madalyayı kaçırdı
Son Dakika Spor Haber

Topuz saçı yüzünden altın madalyayı kaçırdı

1 saat önce

İsviçre'nin Nottwil kentinde Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) tarafından düzenlenen Dünya Gençler Para Atletizm Şampiyonası'nda Fatma Damla Altın'ın T20 kategorisi uzun atlamada 5.17'lik atlayışı, saçının yere değmesi nedeniyle 5.02 ölçüldü.

Topuz saçı yüzünden altın madalyayı kaçırdı, System.String[]
İsviçre'nin Nottwil kentinde Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) tarafından düzenlenen Dünya Gençler Para Atletizm Şampiyonası'nda Fatma Damla Altın'ın T20 kategorisi uzun atlamada 5.17'lik atlayışı, saçının yere değmesi nedeniyle 5.02 ölçüldü.

Bu dereceyle rakibinin 5,05 metre atlayışının gerisinde kalıp, dünya şampiyonluğunu kaçıran Altın, elde ettiği gümüş madalyayla hem sevinç hem de üzüntüyü bir arada yaşadı.

Altın: "Saçım topuz olduğu için yerde iz yaptı"

Altın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonada son hakkını kullanırken saçının azizliğine uğradığını söyledi.

Dünya şampiyonluğunu kaçırmanın üzüntüsünü yaşadığını aktaran Altın, "Normalde 5,17 metre atladım ama hakemlerin saçımın yere değdiği yeri ölçmesi nedeniyle 5.02'lik derece ile altın madalyayı kaçırdım. Saçım topuz olduğu için yerde iz yaptı. Hakemlerin, kumun üzerinde en gerideki bıraktığım izi, yani saçımın yere değdiği noktayı ölçmesi, beni altın madalyadan etti. Bundan sonraki şampiyonalarda daha dikkatli olup, altın madalya ile Türkiye'ye döneceğim."

Antrenör Aytunç Göz ise sporcusunun şampiyonada 5'inci hakkını kullanırken çok heyecanlı olduğuna işaret ederek, "Sporcumuz daha önceki atlayışlarında hiç 5 metrenin üzerine çıkmamıştı. Beşinci hakkını atlarken saçını topuz biçiminde toplamıştı. Maalesef ölçümler en son bıraktığı iz üzerinden yapıldığı için, saçının yere değdiği yer baz alındı. Yani saçlarının azizliği nedeniyle 3 santimetre farkla dünya şampiyonluğunu kaybetti. Normal atlayışı 5.17'ydi. Saçlarını bir sonraki şampiyonada kazıtması üzerinde espri yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları için belirlenen 4,30 metrelik A barajını da geçen Altın'ın, olimpiyatlarda yer alıp alamayacağının, ülkelerin kota dağılımı sonrasında netleşeceği bildirildi.
Damla Altın, İsviçre, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 06:32 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaraylı İsmail Çipe, Kayserispor'a kiralandı
Fenerbahçe'nin transfer için İstanbul'a getirdiği Zanka transferinde yeni gelişme! Abdurrahim Albayrak ile Falcao buluştu Kadroya alınmayan Neymar, Real Madrid yolunda! Hocası açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.8.2019 19:33:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Topuz saçı yüzünden altın madalyayı kaçırdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]