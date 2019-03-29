Topyekün Mücadelenin Devamını Oylayacağız"

Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Üst Kurulu Üyesi Sema Ramazanoğlu, 31 Mart'ın yalnızca bir yerel seçim olmadığını, Türkiye'yi tehdit edenlerle topyekün mücadelenin devamının oylanacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Üst Kurulu Üyesi Sema Ramazanoğlu, 31 Mart'ın yalnızca bir yerel seçim olmadığını, Türkiye'yi tehdit edenlerle topyekün mücadelenin devamının oylanacağını kaydetti.



Ramazanoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, pazar günü her vatandaşın muhakkak sandığa gidip oyunu kullanması gerektiğini belirtti.



Milli iradenin tecelli ettiği yerin seçim ve sandık olduğunu vurgulayan Ramazanoğlu, şunları ifade etti:



"31 Mart'ı yalnızca bir yerel seçim olarak görmemek gerekir. İstikrarı, evlatlarımızın geleceğini ve muhakkak ki bizi ekonomimizi çökerterek, işimizle aşımızla tehdit edenlerle topyekün mücadelenin devamını oylayacağız. Milletimiz çok açıkça görmektedir ki benzemezler bir arada karanlık bir ittifaka imza atmıştır. Bu şer ittifakı çok açıkça benim Ahmet amcamın, Ayşe teyzemin, benim evlatlarımın yani tüm Türkiye'nin aydınlık yarınlarına kast etmiş karanlık günlerin tecellisi için ant içmiştir. Referansı 17 yıldır millete hizmet olan AK Parti'nin başarı hikayesinin devamı için elimizi vicdanımıza koyacağız 31 Mart günü. İnşallah milletimiz, insan ve hizmet odaklı bir anlayışa sahip olan, vatandaşa en yakın yerde, ilk kademede ve en kısa sürede vatandaşın işlerini tamamlamayı esas alan, proje üreten, çevre dostu bir belediyecilik anlayışını şiar edinmiş Cumhur İttifakı'na desteğini sonuna dek gösterecek."

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