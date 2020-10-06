Torba ile tavuk çalan hırsızlık zanlısı yakalandı - Son Dakika

Torba ile tavuk çalan hırsızlık zanlısı yakalandı

Kahramanmaraş'ta bir iş yerindeki kümesten torba ile tavuk çalan şüpheli yakalandı.

Torba ile tavuk çalan hırsızlık zanlısı yakalandı, System.String[]

Kahramanmaraş'ta bir iş yerindeki kümesten torba ile tavuk çalan şüpheli yakalandı.

Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi'ndeki cam üretimi yapan bir iş yerindeki tavukların bulunduğu alana giren bir kişi, kümesteki 2 adet tavuğu torbaya koyarak çalıp kaçtı.

İhbar üzerine harekete geçen Kahramanmaraş polisi, yaptığı çalışma sonrası torba ile tavukları çalan şüpheli A.A.'yı ikamet ettiği evinde gözaltına aldı.

Emniyete götürülen şüphelinin çeşitli suçlardan kaydı olduğu öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

Torba ile tavuk çalan hırsızlık zanlısı yakalandı

Kahramanmaraş, Onikişubat, Tavuk, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 14:19 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Torba ile tavuk çalan hırsızlık zanlısı yakalandı - Son Dakika

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