Torba kanun teklifi komisyonda kabul edildi - Son Dakika
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Torba kanun teklifi komisyonda kabul edildi

30.06.2022 18:22
Torba kanun teklifi komisyonda kabul edildi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda ek gösterge ile öğrenci affı düzenlemesini içeren, en düşük emekli aylığının 3 bin 500 liraya çıkarılmasını öngören torba kanun teklifi kabul edildi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda ek gösterge ile öğrenci affı düzenlemesini içeren, en düşük emekli aylığının 3 bin 500 liraya çıkarılmasını öngören torba kanun teklifi kabul edildi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen Devlet Memurları Kanunu'nda ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi. Teklife göre; yaşlılık, malullük, ölüm aylığı alan emeklilere ve hak sahiplerine dosya bazında 2 bin 500 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı 3 bin 500 liraya çıkarılacak. Teklifin, kamu görevlilerinin ek göstergelerinde artış öngören maddelerine göre Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı kadrolarında bulunan personelin görev aylıklarında iyileştirme yapılıyor. Merkezde görevli valiler, kurul başkanı, genel müdür, strateji geliştirme başkanı ile bu görevleri yürüten merkezde görevli valiler, birinci sınıf olup, 1'inci derecenin 4'üncü kademesinden aylık alanların ek ödemeleri için oranlar artırılıyor.Teklife göre Cumhurbaşkanlığı ödeneğine bağlı olarak belirlenmekte olan TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Bakan ve TBMM üyelerinin emekli aylıklarının belirlenmesine ilişkin esaslar yeniden tespit edilerek kamu görevlilerinde olduğu gibi gösterge sistemine tabi tutulacak. Teklifle yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmekte iken ilişiği kesilenler ile bu yükseköğretim kurumlarına kayıt hakkı elde ettiği halde çeşitli sebeplerle kayıt yaptıramamış öğrencilere geçmişe yönelik süre sınırlaması olmaksızın yüksek öğrenimlerine devam etme hakkı tanınacak. İmar Kanunu'nda yapılan değişiklikle 1 Temmuz 2022'ye kadar yapı (inşaat) ruhsatı alınmış ve buna göre yapılmış olup kullanma izni verilmeyen veya alınmayan yapılara geçici olarak elektrik ve su aboneliğinin yapılabilmesi imkanı da veriliyor.


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3600 ek göstergeyi de içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi 3600 ek göstergeyi de içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Torba kanun teklifi komisyonda kabul edildi - Son Dakika

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