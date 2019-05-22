Torba teklif komisyondan geçti

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden kaçak geçişlere kesilen para cezalarının tahsilinden vazgeçilmesi ve ÖTV indiriminin 15 bin liraya çıkarılmasını öngören torba teklif, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden kaçak geçişlere kesilen para cezalarının tahsilinden vazgeçilmesi ve ÖTV indiriminin 15 bin liraya çıkarılmasını öngören torba teklif, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

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