Son Dakika Haberleri: Torba teklif komisyondan geçti

Torba teklif komisyondan geçti

10 saat önce

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden kaçak geçişlere kesilen para cezalarının tahsilinden vazgeçilmesi ve ÖTV indiriminin 15 bin liraya çıkarılmasını öngören torba teklif, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

Torba teklif komisyondan geçti, System.String[]
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden kaçak geçişlere kesilen para cezalarının tahsilinden vazgeçilmesi ve ÖTV indiriminin 15 bin liraya çıkarılmasını öngören torba teklif, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 08:02 
Ekonomi
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