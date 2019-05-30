Torba teklif Meclis'te kabul edildi
31 dakika önce
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden kaçak geçiş yapanlara kesilen idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilmesini de öngören torba teklif, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden kaçak geçiş yapanlara kesilen idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilmesini de öngören torba teklif, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 07:38
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