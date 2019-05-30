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Torba teklif Meclis'te kabul edildi

31 dakika önce

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden kaçak geçiş yapanlara kesilen idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilmesini de öngören torba teklif, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Torba teklif Meclis'te kabul edildi, System.String[]
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden kaçak geçiş yapanlara kesilen idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilmesini de öngören torba teklif, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 07:38 
Ekonomi
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