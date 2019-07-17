Son Dakika Haberleri: 'Torba teklif' TBMM'de kabul edildi
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'Torba teklif' TBMM'de kabul edildi

4 saat önce

Ekonomi alanında düzenlemeler içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

'Torba teklif' TBMM'de kabul edildi, System.String[]
Ekonomi alanında düzenlemeler içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
Ekonomi, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 09:37 
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