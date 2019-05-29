Torba teklifin ilk 11 maddesi kabul edildi
15 dakika önce
TBMM Genel Kurulunda, Bazı Kanunlar ve 635 sayılı KHK'de Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin ilk 11 maddesi kabul edildi.
TBMM Genel Kurulunda, Bazı Kanunlar ve 635 sayılı KHK'de Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin ilk 11 maddesi kabul edildi.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 09:03
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