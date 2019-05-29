Son Dakika Haberleri: Torba teklifin ilk 11 maddesi kabul edildi
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Torba teklifin ilk 11 maddesi kabul edildi

15 dakika önce

TBMM Genel Kurulunda, Bazı Kanunlar ve 635 sayılı KHK'de Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin ilk 11 maddesi kabul edildi.

Torba teklifin ilk 11 maddesi kabul edildi, System.String[]
TBMM Genel Kurulunda, Bazı Kanunlar ve 635 sayılı KHK'de Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin ilk 11 maddesi kabul edildi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 09:03 
Ekonomi
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