Torba yasa teklifine yönelik bilinmesi gerekenler

TBMM Başkanlığı'na sunulan 'Torba Yasa Teklifi' hakkında Yeminli Mali Müşavir İlyas Emre Yayla, bilinmesi gerekenleri açıkladı. Yayla, "Kurumlar vergisi oranı 2021 için 5 puan, 2022 için 3 puan artacak. Aynı zamanda yiyecek içecek sektöründeki işletmelerde SGK primlerinin tamamının SGK tarafından karşılanması planlanmaktadır" dedi.

Kurumlar Vergisi Oranında artış teklifi de içeren Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Gerekçesi (Torba Yasa Teklifi) 2 Nisan Cuma günü 2021 tarihinde Meclis Başkanlığına sunuldu. İlgili kanun teklifinde Kurumlar Vergisi Oranının artırılması, yiyecek içecek sektörüne SGK Prim desteği getirilmesi, yararlanılmayan SGK desteklerine ilişkin geçmişe yönelik 6 aylık talep hakkının kaldırılması ve çiftçilerimizin desteklenmesi adına Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının yapılandırılması yer alıyor.

KURUMLAR VERGİSİ ORANI YÜZDE 25 OLUYOR

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Mazars Denge Vergi Hizmetleri Ortağı, Yeminli Mali Müşavir/Eski Hesap Uzmanı İlyas Emre Yayla, "Teklifin 14. maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen geçici 13. madde ile halen yüzde 20 olan kurumlar vergisi oranının, 2021 için yüzde 25 ve 2022 yılı için yüzde 23 olarak uygulanması öngörülüyor. Buna göre kurumlar vergisi oranı 2021 için 5 puan, 2022 için 3 puan artacak. Esasen 2018 yılındaki ekonomik dalgalanma döneminde getirilen geçici bir düzenleme uyarınca, yüzde 20 olan normal kurumlar vergisi oranı 2018, 2019 ve 2020 yılları için yüzde 22 olarak uygulandıktan sonra 2021'den itibaren kanuni oran olan yüzde 20'ye dönülmüştü, şimdi 2021 yılında yüzde 25 uygulanacaktır. Bu artış verginin yüzde 25 oranında artması demektir. Şirketlerin vergi maliyetlerinin artışı anlamına gelecek bu düzenleme mükelleflerin hakları olan istisna ve indirimler ile teşviklerden yararlanmalarının önemini artıracaktır. Ayrıca önceki dönemlerde kamuoyunu oldukça meşgul eden zorunlu kar dağıtımı stopajı uygulanmasına yönelik düşünceden de vazgeçilmesi anlamına geliyor" dedi.

ORAN ARTIŞI NE ZAMANDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK?

Kanun teklifinin Kurumlar Vergisi Oranı Artışı öngören maddesi teklife göre yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir diyen Yayla, "Bildiğiniz üzere Kurumlar Vergisi Yıllık alınan bir vergi olmakla birlikte Kurumlar Vergisi oranı kadar geçici vergi dönemlerinde geçici vergi alınıyor. Dolayısıyla, 2021 yılı için yüzde 25 olan kurumlar vergisi oranı geçici vergide de aynı oranda uygulanacak. Ancak, kanun yayım tarihinde yürürlüğe girecek olması ve beyanı mayıs ayında olsa bile dönemi Ocak-Mart aylarını kapsayan 2021 Yılı 1. Geçici Vergisinin oranın yüzde 20 olarak uygulanması beklenmelidir" diye belirtti.

ÜCRETSİZ İZNE AYRILANLAR İÇİN GÜNLÜK 50 TL DESTEK

Yaşanan, Covid salgını ve kapatmalar nedeniyle zor günler geçiren yiyecek ve içecek sektöründeki işletmelerde SGK primlerinin tamamının SGK tarafından karşılanması planlandığını belirten Mazars Denge Vergi Hizmetleri Ortağı, Yeminli Mali Müşavir/Eski Hesap Uzmanı İlyas Emre Yayla, "Buna göre; 2021 yılı mart ayında hizmet akdi bulunan ve 2021 yılı Nisan ve mayıs aylarında fiilen çalıştırılanların istihdamının desteklenmesi amacıyla, 2021 yılı Nisan ve Mayıs ayları için prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamının, bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle fondan karşılanması öngörülüyor. Ayrıca, yine 2021 yılı mart ayında hizmet akdi bulunan ve ücretsiz izne ayrılan çalışanlardan halihazırda uygulanmakta olan nakdi ücret desteğinden faydalanmayanlara, 2021 yılı Nisan ve mayıs aylarına ilişkin olarak, ücretsiz izne ayrıldıkları dönem için, günlük 50 TL ödeme yapılması önerilmektedir. Halihazırda nakdi ücret desteği alan kişiler için de destek tutarı 50 TL'ye çıkarılmaktadır" dedi.

ÇİFTÇİLERİN BORCU YAPILANDIRILIYOR

Yayla çiftçi borçlarının yapılandırmasıyla ve diğer düzenlemelerle ilgili ise şu açıklamaları yaptı: Son yıllarda günden güne önemi anlaşılan Tarım Sektörün desteklenmesi ve bu suretle de enflasyonla mücadelede yol alınması adına Covid-19'unda etkisi ile birlikte tarımsal kredi borçlarını ödeyemeyen Çiftçilerin borçları yapılandırılacak. Buna göre çiftçilerden Tarım Kredi Kooperatiflerine 31.12.2020 tarihi itibari ile borcu olan ve borçları tasfiye edilecek krediler hesabına alınan borçlarına 3 ay içerisinde başvurmak şartı ile yeniden yapılandırma imkanı getirildi.

TORBA YASA TEKLİFİNDEKİ DİĞER DÜZENLEMELER

Torba kanunda ayrıca sosyal güvenlik prim teşviki, destek ve indirimlerinden 6 ay geriye dönük olarak yararlanabilme uygulamasına son verilmesi, kamu alacaklarının takip ve cebren tahsil usulünü düzenleyen 6183 sayılı yasada değişiklik yapılarak haczedilen menkul malların elektronik ortamda satışı imkanı getirilmekte ve muhafazası tehlikeli veya masraflı olan malların ihaleye çıkmadan pazarlıkla satılmasına imkan sağlanması ve içecek/ tütün mamullerinde ÖTV tahsilatı, alıcılara satış beklenmeden öne çekilmesi amacıyla ÖTV Kanunu'na ekli (III) sayılı liste kapsamındaki malların komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle satışında imalatçı tarafından bu malların komisyoncuya veya konsinyi işletmelere verildiği anda vergilendirilmesi öngörülmektedir.