Torbacı anne oğul yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Torbacı anne oğul yakalandı - Son Dakika

Torbacı anne oğul yakalandı

6 saat önce

Adana'da torbacılık yaptığı iddiasıyla yakalanan genç tutuklandı, annesine ev hapse cezası verildi.

Torbacı anne oğul yakalandı, System.String[]

Adana'da torbacılık yaptığı iddiasıyla yakalanan genç tutuklandı, annesine ev hapse cezası verildi.


Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Seyhan ilçesine bağlı Gülpınar Mahallesinde bir evde esrar satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Polis, bu bilgi üzerine harekete geçerek eve baskın yaptı. Yapılan baskında evde bulunan anne Vacide B. (58) ile oğlu Musa B. (38) gözaltına alındı. Evde yapılan aramada ise 6 pakette 11 kilo 223 gram esrar ele geçirildi.


Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkartılan zanlılardan Musa B. tutuklanırken, annesi Vacide B. ev hapsi tedbiri uygulanarak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ADANA

Adana Emniyet Müdürlüğü, Adana, Anne, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 10:24 Kaynak: İHA
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