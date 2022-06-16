Meydan kavgası kamerada: Torbacı darp edildi, ortalık savaş alanına döndü - Son Dakika
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Meydan kavgası kamerada: Torbacı darp edildi, ortalık savaş alanına döndü

16.06.2022 10:56

Beyoğlu'nda bir mekan çıkışında uyuşturucu madde satan torbacıyı, mekanın güvenliği darp edince sokakta meydan kavgası çıktı.

Beyoğlu'nda bir mekan çıkışında uyuşturucu madde satan torbacıyı, mekanın güvenliği darp edince sokakta meydan kavgası çıktı. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kavga nedeniyle sokak adeta savaş alanına döndü. Polis ekipleri kavgaya karışanları tek tek tespit ederek gözaltına aldı.

Olay, geçtiğimiz günlerde saat 02.00 sıralarında Beyoğlu Hüseyinağa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, gece kulüplerinin önünde uyuşturucu madde satan şahsı, bir mekanın güvenlik şefi darp ederek sokağa attı. Yaşanan olayın ardından ise torbacı ilk olarak sokaktan ayrıldı. Daha sonra tekrar gelen torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcısıyla mekanın güvenlik görevlileri arasında tartışma çıktı.

TARAFLAR BİRBİRİNE GİRDİ, MEYDAN KAVGASI ÇIKTI

Güvenlik görevlileriyle darp edilen şahıs arasında tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tarafların birbirine girmesinin ardından sokakta bulunan bütün mekanların güvenlik görevlileri kavgaya dahil olmasıyla ortalık savaş alanına döndü. Kimin kime vurduğu belli olmayan kavgada, dakikalarca sürdü. Tam bitti derken, sokaktan çıkan bir kişi, kavgaya karışan bir şahsa tekrar saldırınca kavga tekrar alevlendi.

POLİS KAVGAYA KARIŞANLARI TEK TEK BELİRLEYİP GÖZALTINA ALDI

Dakikalarca süren kavgayı sokak içerisinde bulunan vatandaşların araya girmesiyle sona erdi. Darp edilen şahıslar kendi imkanlarıyla sokaktan ayrılırken, güvenlik görevlileri ise görevlerinin başına döndü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, kavgaya karışan şahısları belirlemek için sokak içerisindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Yapılan incelemede polis ekipleri kavgaya karışan şahısları tek tek belirleyerek gözaltına aldı.

ORTALIĞIN SAVAŞ ALANINA DÖNDÜĞÜ KAVGA KAMERADA

Beyoğlu'nda eğlence mekanları önünde yaşanan meydan kavgası ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şahısların ilk olarak tartıştığı daha sonra bir şahsın darp edildiği, sonrasında ise şahsın tekrar gelerek tartışma başlatması üzerine kavganın çıktığı görülüyor. Ayrıca yaşanan kavga anı ise güvenlik kameralarındaki görüntülerin arasında yer aldı.

(Doğan Can Cesur-İHA)

Meydan kavgası kamerada: Torbacı darp edildi, ortalık savaş alanına döndü
Meydan kavgası kamerada: Torbacı darp edildi, ortalık savaş alanına döndü
Meydan kavgası kamerada: Torbacı darp edildi, ortalık savaş alanına döndü
Meydan kavgası kamerada: Torbacı darp edildi, ortalık savaş alanına döndü
Meydan kavgası kamerada: Torbacı darp edildi, ortalık savaş alanına döndü
Meydan kavgası kamerada: Torbacı darp edildi, ortalık savaş alanına döndü
Meydan kavgası kamerada: Torbacı darp edildi, ortalık savaş alanına döndü
Meydan kavgası kamerada: Torbacı darp edildi, ortalık savaş alanına döndü

YORUMLAR
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İstanbul'da meydan kavgası kamerada: Torbacı darp edildi, ortalık savaş alanına döndü İstanbul'da meydan kavgası kamerada: Torbacı darp edildi, ortalık savaş alanına döndü Dar gelirli ailelere ulaşmak için gönül seferberliği Dar gelirli ailelere ulaşmak için gönül seferberliği
Kaynak: İHA

Beyoğlu, kavga, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Meydan kavgası kamerada: Torbacı darp edildi, ortalık savaş alanına döndü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Meydan kavgası kamerada: Torbacı darp edildi, ortalık savaş alanına döndü - Son Dakika
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