Torbacı kadın tutuklandı - Son Dakika

- Torbacı kadın tutuklandı

Adana'da yapılan uyuşturucu operasyonunda yeşil reçeteyle satın alınan hapları satarken yakalanan ve üzerinden 2 bin 355 lira para çıkan 57 yaşındaki birlikte 4 torbacı tutuklandı

ADANA - Adana'da yapılan uyuşturucu operasyonunda yeşil reçeteyle satın alınan hapları satarken yakalanan ve üzerinden 2 bin 355 lira para çıkan 57 yaşındaki kadınla birlikte 4 torbacı tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Seyhan ve Yüreğir ilçelerine bağlı Gülpınar, Sinanpaşa, Dedekorkut, Yeşilyurt ve Hürriyet Mahallelerinde torbacı diye tabir edilen ve sokakta uyuşturucu satan zanlıların olduğu bilgisine ulaştı. Polis bu mahallelere eş zamanlı operasyon yaptı. Polis yaptığı operasyonda 7 zanlıyı yakaladı. Sinanpaşa Mahallesinde yakalanan 57 yaşındaki şalvarlı Kudret B.'nin üzerinden yeşil reçeteyle satılan ve uyuşturucu amaçlı kullanılan 14 hap ve 2 bin 355 lira para ele geçirildi. Kadının hiç bir işi olmadığı öğrenilirken parayı nereden aldığını söyleyemedi. Ayrıca operasyonda polis 495 gram bonzai ile 8 yeşil reçeteyle satılan hap daha ele geçirdi. Polis zanlıların ifadesini alıp adliyeye sevk etti. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılardan Kudret B. ile Turgay Ç.(30), Abdurrahman A.(32), Sinan B.tutuklandı. Engin Y.ev hapsi, Enis B. adli kontrol, Serhat G. savcılıktan serbest kaldı.