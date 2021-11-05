Torbacı kadın tutuklandı - Son Dakika

Adana'da torbacılık yaptığı öne sürülen bir kadın tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesinde uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler, torbacılık yaptığı belirlenen Özlem A.'nın (35) adresine baskın düzenledi. Operasyonda, Özlem A. yakalanırken, evde yapılan aramalarda 149 gram metamfetamin, 36 gram bonzai ile hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Özlem A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA