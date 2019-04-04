Torbacı Molly'den Kaçamadı
16 dakika önce
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir aracı arayan polis ekipleri narkotik köpeği Molly hasas burnu sayesinde uyuşturucuları buldu.
Muğla
'nın Bodrum
ilçesinde bir aracı arayan polis ekipleri narkotik köpeği Molly hasas burnu sayesinde uyuşturucuları buldu. Araçta bulunan 2 kişi adli makamlarca tutuklandı.
Bodrum Narkotik
Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, 2 kişinin Bodrum'a uyuşturucu getirdiği bilgisi aldı. Torba mahallesinde bulunan Polis
kontrol noktasına gelen ekipleri plakasını belirledikleri aracı durdurarak arama yaptı. "Molly" isimli narkotik köpeğiyle arama yapan ekipleri araç içerisinde bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirdi. Araç sürücüsü A.K ve uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen D.B polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyette yapılan sorgularının ardından Bodrum adliyesine getirilen şahıslardan A.K uyuşturucu kullanmaktan işlem yapılıp serbest bırakılırken, D.B ise uyuşturucu ticareti yapmaktan tutuklandı. - MUĞLA
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 12:51 Kaynak: İHA
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