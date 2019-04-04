Son Dakika Haberleri: Torbacı Molly'den Kaçamadı

Torbacı Molly'den Kaçamadı

16 dakika önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir aracı arayan polis ekipleri narkotik köpeği Molly hasas burnu sayesinde uyuşturucuları buldu.

Torbacı Molly'den Kaçamadı, System.String[]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir aracı arayan polis ekipleri narkotik köpeği Molly hasas burnu sayesinde uyuşturucuları buldu. Araçta bulunan 2 kişi adli makamlarca tutuklandı.

Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, 2 kişinin Bodrum'a uyuşturucu getirdiği bilgisi aldı. Torba mahallesinde bulunan Polis kontrol noktasına gelen ekipleri plakasını belirledikleri aracı durdurarak arama yaptı. "Molly" isimli narkotik köpeğiyle arama yapan ekipleri araç içerisinde bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirdi. Araç sürücüsü A.K ve uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen D.B polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyette yapılan sorgularının ardından Bodrum adliyesine getirilen şahıslardan A.K uyuşturucu kullanmaktan işlem yapılıp serbest bırakılırken, D.B ise uyuşturucu ticareti yapmaktan tutuklandı. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 12:51 Kaynak: İHA

Muğla, Narkotik, Polis, Bodrum, 3. Sayfa
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