Torbacı" Operasyonu
54 dakika önce
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 zanlıdan 7'si tutuklandı.
Hatay
'ın merkez Antakya
ilçesinde "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 zanlıdan 7'si tutuklandı.
Hatay Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik
Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, sokaklarda uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı.
Yaklaşık 4 ay süren teknik ve fiziki çalışmanın ardından Altınçay ve Emek mahallelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Narkotik dedektör köpeği Dante
'nin de kullanıldığı operasyonda, kapıları açılmayan zanlıların evlerine koçbaşı kullanılarak girildi.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 707 uyuşturucu hap ve esrar ele geçirildi.
Operasyonda biri hamile olan iki kız kardeşin de bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan hamile kadının da arasında yer aldığı 7'si tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 10:46 Kaynak: AA
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