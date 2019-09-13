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"Torbacı" operasyonu

1 saat önce

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlı adliyeye çıkarıldı.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlı adliyeye çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmada gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, Bafra adliyesine sevk edildi.

Samsun merkez ve Bafra ilçesinde belirlenen adreslere 3 gün önce düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14 zanlı gözaltına alınmıştı.

Dün adliyeye sevk edilen 7 zanlıdan 3'ü tutuklanmış, 4'ü de serbest bırakılmıştı.

Torbacı operasyonu

Emniyet Müdürlüğü, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 10:10 Kaynak: AA
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