"Torbacı" operasyonu

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden Halil A, Umut B, Yılmaz A. ve Levent Y. tutuklandı, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla salıverildi,

Şüpheliler Serena B. (25), Onurcan B. (21), Ramazan T. (22), Ömer B. (39), Halil A. (32), Umut B. (27), Yılmaz A. (28) ve Levent Y. (27) gözaltına alındı.

Operasyonlarda, taşınabilir şarj cihazına gizlenmiş 137 gram metamfetamin, araç anahtarı görünümünde hassas terazi, 42 gram sentetik uyuşturucu ve 710 gram esrar ele geçirildi.

Ekipler, merkez Seyhan ilçesindeki Bahçeşehir ve Gülbahçesi ile Yüreğir ilçesindeki Serinevler mahallelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adana 'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

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