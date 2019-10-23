Son Dakika Haberleri: "Torbacı" operasyonu
Son Dakika Güncel 'Torbacı' operasyonu

"Torbacı" operasyonu

59 dakika önce

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 650 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 650 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

İlkadım ilçesi Çelikalan Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis, yapılan aramalarda 1 kilo 650 gram esrar ile 2 hassas terazi ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan K.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadesinden sonra nöbetçi hakimliğe çıkarılan zanlı, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Torbacı operasyonu

Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 04:23 Kaynak: AA
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