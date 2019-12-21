Torbacı operasyonunda 16 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Torbacı operasyonunda 16 zanlı tutuklandı

6 saat önce

Adana'da torbacı tabir edilen sokakta uyuşturucu satışı yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 21 zanlıdan 16'sı tutuklandı.

Torbacı operasyonunda 16 zanlı tutuklandı, System.String[]

Adana'da torbacı tabir edilen sokakta uyuşturucu satışı yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 21 zanlıdan 16'sı tutuklandı.


Adana Cumhuriyet Başsavcılığının uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 30 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.


Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri 18 Aralık günü şafak vakti operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de desteğiyle çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı. Söz konusu şahısların evleri detektör köpekler tarafından arandı. Polis bu arada şüphelilerin kaçma ihtimaline karşılık havadan da drone ile takibe başladı. Operasyon boyunca havada kalan drone tek tek torbacı yuvalarını tespit edip anında yerdeki polise bildirdi.


Operasyonda 21 zanlı yakalanarak adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Bu arada evlerde yapılan aramalarda ise kavanoz içerisinde 31 gram esrar, 0.99 gram eroin, 0.90 gram bonzai, 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılardan 16'sı tutuklanırken, 5 şahıs tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ADANA

Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 10:00 Kaynak: İHA
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