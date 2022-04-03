Torbacı operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Torbacı operasyonunda 2 kişi tutuklandı

03.04.2022 10:41
Torbacı operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Afyonkarahisar'da polis operasyonunda üstlerinde satışa hazır halde metamfetamin isimli uyuşturucu ve hassas terazi ile yakalanan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar'da polis operasyonunda üstlerinde satışa hazır halde metamfetamin isimli uyuşturucu ve hassas terazi ile yakalanan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezi Erenler mahallesinde torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yaptığı çalışmada şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta ve içerisinde bulunan Mustafa L. ve İhsan P., isimli şahısların üzerinde yaptığı aramada 6 fişek halinde satışa hazır toplam 11.15 gram metamfetamin ve hassas terazi ile geçirdi. Olayın ardından gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

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Metamfetamin, Uyuşturucu, Karahisar, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Torbacı operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Torbacı operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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