Torbacı operasyonunda 2 kişi uyuşturucu ve hassas teraziyle yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Torbacı operasyonunda 2 kişi uyuşturucu ve hassas teraziyle yakalandı

02.04.2022 12:44
Torbacı operasyonunda 2 kişi uyuşturucu ve hassas teraziyle yakalandı

Afyonkarahisar'da polis şüphe üzerine durdurduğu araçta 2 kişi üstlerinde satışa hazır halde metamfetamin isimli uyuşturucu madde ve hassas terazi ile yakaladı.

Afyonkarahisar'da polis şüphe üzerine durdurduğu araçta 2 kişi üstlerinde satışa hazır halde metamfetamin isimli uyuşturucu madde ve hassas terazi ile yakaladı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezi Erenler mahallesinde torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yaptığı çalışmada şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta ve içerisinde bulunan M.L., İ.P., isimli şahısların üzerinde yaptığı aramada 6 fişek halinde satışa hazır toplam 11.15 gram metamfetamin ve hassas terazi ile geçirdi.

Olayın ardından gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

YORUMLAR
500
Polisten zehir tacirlerine '1 Nisan' sürprizi Polisten zehir tacirlerine '1 Nisan' sürprizi Son dakika! Polis uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine gittiği adreste 3 kişiyi gözaltına aldı Son dakika! Polis uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine gittiği adreste 3 kişiyi gözaltına aldı

Metamfetamin, Uyuşturucu, Karahisar, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Torbacı operasyonunda 2 kişi uyuşturucu ve hassas teraziyle yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
12:37 Eski eşi karısının soyadını alınca, oğlunun soyadı da değişmişti: Hemşire anne azmetti ve oğluna kendi soyadını verdi
12:17 Samsun'daki bu okuldan mezun olan hemen iş buluyor
12:16 Arkadaşını silahla vurduktan sonra hastaneye bıraktı, sonra da "veresiye bedel ödedim" diye paylaşım yaptı
12:13 Neye niyet neye kısmet: Karı koca kavgasını ayırmak için gittiler, asıl dayağı kendileri yediler
12:11 Chris Rock'ı Tokatlayan Will Smith, akademi üyeliğinden istifa etti
12:10 Biden'dan kritik hamle! Savaşın seyri değişebilir: Ukraynalılara, Sovyet yapımı tanklar gidiyor
12:07 Milli sporcu Sümeyye Boyacı bir kez daha ülkemizi gururlandırdı: Hem altın madalya kazandı hem rekor kırdı
12:01 Milyarderler liginde bir Türk: Uğur Şahin dünyanın en zengin 323. kişisi! 7,6 milyar dolar serveti var
11:53 Tam 26 yıl kesinleşmiş cezası vardı: Kendisine yatağın altında sunta kaplı özel bölüm yapıp orada saklanmış
11:51 Survivor All Star'da yeni bir kavga, Nisa ve Yağmur birbirine girdi: Sen önce insan ol!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2022 12:50:18. #1.11#
SON DAKİKA: Torbacı operasyonunda 2 kişi uyuşturucu ve hassas teraziyle yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement