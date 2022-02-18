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'Torbacı' operasyonunda 30 kişiye gözaltı - Son Dakika

'Torbacı' operasyonunda 30 kişiye gözaltı

18.02.2022 17:14
'Torbacı' operasyonunda 30 kişiye gözaltı

BATMAN'da polisin, 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 30 kişi gözaltına alındı.

BATMAN'da polisin, 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 30 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 38 kişi hakkında ise uyuşturucu kullanmaktan işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyitler, Petrolkent, Çarşı ve Bahçelievler mahallelerinde 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik 14 adrese eş zamanlı baskın yaptı. 30 şüphelinin gözaltına alındığı baskında, 38 kişi hakkında da uyuşturucu kullanmaktan işlem yapıldı. Şüphelilerin ev ve üst aramalarında 3 ruhsatsız tabanca ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyette işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 21 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.


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Uyuşturucu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Torbacı' operasyonunda 30 kişiye gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 'Torbacı' operasyonunda 30 kişiye gözaltı - Son Dakika
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