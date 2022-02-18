'Torbacı' operasyonunda 30 kişiye gözaltı - Son Dakika

BATMAN'da polisin, 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 30 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 38 kişi hakkında ise uyuşturucu kullanmaktan işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyitler, Petrolkent, Çarşı ve Bahçelievler mahallelerinde 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik 14 adrese eş zamanlı baskın yaptı. 30 şüphelinin gözaltına alındığı baskında, 38 kişi hakkında da uyuşturucu kullanmaktan işlem yapıldı. Şüphelilerin ev ve üst aramalarında 3 ruhsatsız tabanca ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyette işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 21 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.