Son Dakika Haberleri: Torbacı operasyonunda 6 gözaltı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Torbacı operasyonunda 6 gözaltı

1 saat önce

Malatya'da 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Torbacı operasyonunda 6 gözaltı, System.String[]

Malatya'da 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.


Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlarda yapılan aramalarda 34 adet sentetik ecza, 2,55 gram metamfetamin, 31,5 gram esrar, 4,55 gram bonzai ve 3,5 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. - MALATYA

Malatya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 05:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


PKK'nın finans kaynağına büyük darbe! Tarlaya tesisat bile döşemişler
Neslihan Doğrusöz, cinsiyet değiştirme sürecinde kendisine destek olan Demet Akalın'a övgü yağdırdı Annesi ve üvey babası, 2,5 yaşındaki çocuğu içki masasına oturtup rakı içirdi Sosyal deney için soyunan adam, linç edilmekten son anda kurtuldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.9.2019 18:49:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Torbacı operasyonunda 6 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]