Torbacı operasyonunda 7 kilo bonzai ele geçirildi

Adana'da torbacılara yönelik operasyonda bonzai ile yakalanan 5 zanlı tutuklandı

ADANA - Adana'da torbacılara yönelik operasyonda 7 kilo 463 gram bonzai ile yakalanan 5 zanlı tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesinde bonzai satıldığı ihbarını aldı. Polis, ihbar üzerine harekete geçerek adrese yaptığı baskında 7 kilo 463 gram bonzai ele geçirdi. Polis olayla ilgili olarak Cumali Y. (42), Emrah Ç. (34), Mehmet Doğan T. Okan D. ve Harun D.'yi gözaltına aldı.

Yapılan aramalarda ayrıca uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 5 bin 850 lira ve 50 Euro ile uyuşturucu yapımında kullanılan maddeler ele geçirildi. Zanlılar ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan 5 zanlı tutuklandı.