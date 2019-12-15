"Torbacı" operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Torbacı' operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

"Torbacı" operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı

6 saat önce

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Ekip, merkez Seyhan ilçesinde Küçükdikili Kavaklı ve Mestanzade, Yüreğir ilçesinde Levent ile Sarıçam ilçesinde Mehmet Akif Ersoy mahallelerinde uyuşturucu satışı yapıldığını belirledi.

Adreslere operasyon düzenleyen ekipler, M.A.A. (19), R.Ş. (20), M.A.G. (23), K.Ş. (23), C.T. (30), İ.A. (31), E.T. (34) ve M.B'yi (38) gözaltına aldı.

Operasyonda, bir miktar uyuşturucu ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bin 200 lira ele geçirildi.

Şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Torbacı operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı

Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 10:27 Kaynak: AA
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