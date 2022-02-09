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Torbacı operasyonunda bir kişi tutuklandı - Son Dakika

Torbacı operasyonunda bir kişi tutuklandı

09.02.2022 10:22
Torbacı operasyonunda bir kişi tutuklandı

Afyonkarahisar'da torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik polis tarafından yapılan operasyonda 1 kişi tutuklandı.

Afyonkarahisar'da torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik polis tarafından yapılan operasyonda 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, operasyon İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde yapıldı. Torbacılara yönelik gerçekleştirilen operasyonda Alparslan Ç., isimli şahsın evine baskın düzenlendi. Baskında yapılan aramalarda 1 adet hassas terazi, 34 adet sentetik uyuşturucu hap, 1.20 gram esrar, 26.52 gram kenevir tohumu, 0.45 gram metamfetamin, 7 adet uyuşturucu içme aparatı ve bin 200 TL uyuşturucudan elde edildiği düşünülen para ele geçirildi. Operasyonun ardından 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçlamasıyla gözaltına alınan şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Karahisar, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Torbacı operasyonunda bir kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Torbacı operasyonunda bir kişi tutuklandı - Son Dakika
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