Torbacı operasyonunda iki kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde torbacı diye tabir edilen şahıslara yönelik narkotik polisi tarafından gerçekleştirilen operasyonda biri kadın iki kişi gözaltına alınırken, adreslere yapılan baskınlarda ise değişik türlerde uyuşturucu maddeler ile uyuşturucudan elde edilen para ele geçirildi.

Olay, Emirdağ ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.S. (33) ile S.Ş.A. (29) isimli kadının uyuşturucu satışı yaptığı bilgisini alan İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Emirdağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin desteği ile 3 farklı adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Baskında M.S. ile S.Ş.A., gözaltına alındı. Baskın yapılan yerlerde yapılan aramalarda ise 1 adet satışa hazır pakette 0.67 gram sentetik kannobinoid (bonzai)

2 parça halinde 6.04 gram sentetik Bonzai, 1 adet hassas terazi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 100 euro ve bin 295 TL para ele geçirildi. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor. - AFYONKARAHİSAR