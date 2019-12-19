Torbacılar şafak operasyonuyla süpürüldü - Son Dakika
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Torbacılar şafak operasyonuyla süpürüldü

6 saat önce

Mersin merkezli 4 ilde 500 polis, 5 narkotik köpeği ile drone ve helikopter desteğinde 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen 'Süpürme 3' operasyonunda gözaltına alınan 17 kişiden 14'ü tutuklandı.

Torbacılar şafak operasyonuyla süpürüldü, System.String[]

Mersin merkezli 4 ilde 500 polis, 5 narkotik köpeği ile drone ve helikopter desteğinde 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen 'Süpürme 3' operasyonunda gözaltına alınan 17 kişiden 14'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Emniyet Müdürü Mehmet Şahne'nin talimatları doğrultusunda son 2 yılda yaptıkları çalışmalarda özellikle 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor. Bu kapsamda bugüne kadar birçok operasyon yapan ekipler, çok miktarda uyuşturucu maddesini ele geçirirken, çok sayıda kişi de tutuklandı. Son olarak özellikle doğu illerinden kente uyuşturucu getiren, satan, alan ve aracılık yapan şahısları 6 ay boyunca hem teknik hem fiziki olarak takibe alan ekipler, ilk aşamada belirli gün ve zamanlarda operasyonlar gerçekleştirdi. Yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 14 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

ŞAFAK OPERASYONUYLA TAMAMI SÜPÜRÜLDÜ

Ekipler, torbacılara son darbeyi ise şafak operasyonuyla vurdu. Mersin merkezli 4 ilde, çevik kuvvet ve özel hareket polislerinin yanı sıra 'Börü', 'Erez', 'Kanas', 'Çapkın' ve 'Mila' adı verilen 5 narkotik köpeğinin de katıldığı drone ve helikopter destekli 'Süpürme 3' operasyonunda, daha önce belirlenen merkez ilçelerdeki 10 mahallede bulunan adreslerde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 5 kilogram esrar, 100 gram kokain, 20 gram eroin, 50 gram metamfetamin ile 30 uyuşturucu hap ele geçirilirken, 17 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 14'ü tutuklanırken, 3'ü ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Toplamda 28 kişinin tutuklandığı operasyonlarda, zehir tacirlerine bir darbe daha vurulmuş oldu.

Yetkililer, özellikle torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına nefes aldırmayacaklarını, önümüzdeki günlerde de operasyonların süreceğini bildirdi.

(Koray Ünlü/İHA)

Narkotik, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 09:50 Kaynak: İHA
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