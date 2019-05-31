Torbacılara operasyon: 12 tutuklama
32 dakika önce
Malatya merkezli 3 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 12'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Malatya
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 02:01 Kaynak: İHA
merkezli 3 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 12'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Malatya Merkezli Gümüşhane
ve Sivas
'ta eş zamanlı yapılan operasyonda, 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait ikamet, araç ve iş yerlerinde yapılan aramada 324 adet sentetik ecza, 1,85 gram metamfetamin maddesi, 296 gram toz esrar maddesi, 36,5 gram sentetik kannabinoid maddesi ve toz haline getirilmiş 2,10 gram ecstasy hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 13 şüpheliden 12'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA
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