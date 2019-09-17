Son Dakika Haberleri: Torbacılara özel harekat destekli şafak operasyonu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Torbacılara özel harekat destekli şafak operasyonu

1 saat önce

Torbacılara özel harekat destekli şafak operasyonuKONYA - Konya'da sokak satıcısı olarak bilinen uyuşturucu tacirlerine yönelik özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonla eş zamanlı şafak baskını yapıldı.

Torbacılara özel harekat destekli şafak operasyonu

KONYA - Konya'da sokak satıcısı olarak bilinen uyuşturucu tacirlerine yönelik özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonla eş zamanlı şafak baskını yapıldı. Operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün kent merkezinde uyuşturucu satışı yapan şahısların yakalanması için yürüttüğü çalışmalar kapsamında 15 kişi belirlendi. Yapılan fiziki takibin ardından belirlenen adreslere Özel Harekat polislerinin de destek verdiği operasyonla şafak vakti baskın yapıldı. Eş zamanlı düzenlenen baskınlarda 13 kişi gözaltına alınırken, evlerde yapılan aramalarda 34,6 gram esrar, 725 adet uyuşturucu hap ve 209 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Adreslerinde bulunamayan iki kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, daha önceden yapılan çalışmalar kapsamında, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçunu işleyen 26 şüpheli şahsın yakalandığı, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

Torbacılara özel harekat destekli şafak operasyonu

Konya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 11:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İçişleri Bakanlığı açıkladı! Bitlis'te 2 terörist etkisiz hale getirildi
DAEŞ lideri Bağdadi'den yeni ses kaydı Trabzonspor'dan TFF'ye sert tepki: Operasyon çekiliyor Galatasaray'ın Club Brugge kadrosu açıklandı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.9.2019 12:50:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Torbacılara özel harekat destekli şafak operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]