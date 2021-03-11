Torbacılara polisten şok baskın: 20 gözaltı - Son Dakika

Torbacılara polisten şok baskın: 20 gözaltı

11.03.2021 08:57
Torbacılara polisten şok baskın: 20 gözaltı, System.String[]

Malatya merkezli 3 ilde uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya merkezli 3 ilde uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde de ele geçirildi.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik, Malatya merkezli Gaziantep ve İzmir'de eş zamanlı planlı operasyon düzenledi. Özel Harekat polislerinin de destek verdiği operasyonlarda bazı evlerin kapıları koçbaşı ile kırılarak içeri girilirken, 20 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Operasyonlarda şüphelilere ait ev, araç ve gizli bölmelerde yapılan titiz aramalarda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Yapılan aramalarda 450 adet yeşil reçeteye tabi hap, 136 gram metamfetamin maddesi, 280 gram sentetik kannabinoid maddesi, 28 gram esrar maddesi, 2 adet ecstasy hap, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. - MALATYA

Torbacılara polisten şok baskın: 20 gözaltı

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Malatya, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Torbacılara polisten şok baskın: 20 gözaltı - Son Dakika


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