Torbacılara Şafak Operasyonu
37 dakika önce
Torbacılara şafak operasyonu Adana'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındıADANA - Adana'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Torbacılara şafak operasyonu Adana
'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı
ADANA - Adana'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri uyuşturucu tacirlerine yönelik olarak şafak vakti operasyon başlattı. Narkotik polisi eş zamanlı olarak özel harekat polisinin de desteğiyle çok sayıda adrese baskın düzenledi. Polis
torbacı diye tabir edilen ve sokakta esrar, uyuşturucu hap ve eroin sattığını değerlendirdiği şahısların evlerine tek tek girdi. Yapılan operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alınarak önce sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tıpa daha sonrada sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Operasyonda zanlıların evleri hassas burunlu narkotiğin detektör köpekleri tarafından da arandı. Yapılan aramalarda çok miktarda uyuşturucu da ele geçirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 08:43 Kaynak: İHA
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