Torbacılara şafak vakti operasyon: 6 gözaltı - Son Dakika

OSMANİYE'de, sokak satıcılarına yönelik şafak vakti düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı. Operasyon, dron ile havadan görüntülendi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde satıcılarına yönelik çalışma yapıldı. Bu kapsamda, kent merkezinde belirlenen 6 ayrı adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyona 73 personel katıldı. Koçbaşlarıyla kırılarak girilen adresler, narkotik köpeği Pars ile de arandı. Aramalarda 3 ruhsatsız av tüfeği ile bir miktar eroin, esrar ve yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi. Şüpheliler Ö.G., İ.G., Ş.G., E.G., Y.G. ve O.G. gözaltına alındı. Bu arada operasyon, havadan dronla görüntülendi.