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Torbacılara şafak vakti operasyon: 6 gözaltı - Son Dakika

Torbacılara şafak vakti operasyon: 6 gözaltı

09.02.2022 10:27
Torbacılara şafak vakti operasyon: 6 gözaltı

OSMANİYE'de, sokak satıcılarına yönelik şafak vakti düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

OSMANİYE'de, sokak satıcılarına yönelik şafak vakti düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı. Operasyon, dron ile havadan görüntülendi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde satıcılarına yönelik çalışma yapıldı. Bu kapsamda, kent merkezinde belirlenen 6 ayrı adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyona 73 personel katıldı. Koçbaşlarıyla kırılarak girilen adresler, narkotik köpeği Pars ile de arandı. Aramalarda 3 ruhsatsız av tüfeği ile bir miktar eroin, esrar ve yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi. Şüpheliler Ö.G., İ.G., Ş.G., E.G., Y.G. ve O.G. gözaltına alındı. Bu arada operasyon, havadan dronla görüntülendi.


Torbacılara şafak vakti operasyon: 6 gözaltı
Torbacılara şafak vakti operasyon: 6 gözaltı
Torbacılara şafak vakti operasyon: 6 gözaltı
Torbacılara şafak vakti operasyon: 6 gözaltı
Torbacılara şafak vakti operasyon: 6 gözaltı
Torbacılara şafak vakti operasyon: 6 gözaltı
Torbacılara şafak vakti operasyon: 6 gözaltı
Torbacılara şafak vakti operasyon: 6 gözaltı
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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Torbacılara şafak vakti operasyon: 6 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Torbacılara şafak vakti operasyon: 6 gözaltı - Son Dakika
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