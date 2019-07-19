Son Dakika Haberleri: Torbacının otomobilinden 4 kilo uyuşturucu çıktı
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Torbacının otomobilinden 4 kilo uyuşturucu çıktı

1 saat önce

BURSA'da, 'torbacı' olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda, 'dur' ihtarında bulunulan M.K.'nin (47), otomobili kovalamaca sonucu durduruldu.

Torbacının otomobilinden 4 kilo uyuşturucu çıktı, System.String[]


BURSA'da, 'torbacı' olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda, 'dur' ihtarında bulunulan M.K.'nin (47), otomobili kovalamaca sonucu durduruldu. Araçta koltuğun altında 4 kilo 100 gram bonzai ele geçirilirken, gözaltına alınan M.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kentte 'torbacı' diye adlandırılan sokak satıcısının toplu halde uyuşturucu madde satacağı ihbarıyal harekete geçti. Şüphelinin M.K. olduğunu belirleyen ekipler, otomobilini takibe aldı. Merkez Yıldırım ilçesi Meydancık Mahallesi'nde polis, şüphelilere 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan M.K. kaçmaya başlayınca polisle arasında kovalamaca başladı. Kıs sürede polis ekiplerince durdurulan otomobilde M.K. gözaltına alınırken, araçta yapılan aramada şoför koltuğunun altına gizlenmiş paketler halinde 4 kilo 100 gram bonzai ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin arıdan adliyeye sevk edilen M.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

- Bursa
Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 04:39 Kaynak: DHA
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