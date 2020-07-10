Torbacının şifresi "tel kadayıf" - Son Dakika

Torbacının şifresi "tel kadayıf"

Adana'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlıların polise yakalanmamak için "tel kadayıf", "künefe" ve "çay" şifresini kullandıkları belirlendi

ADANA - Adana'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlıların polise yakalanmamak için "tel kadayıf", "künefe" ve "çay" şifresini kullandıkları tespit edildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı sokakta uyuşturucu satan ve "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana, Bingöl, Diyarbakır ve İstanbul'da, uyuşturucu satışı yapanlara yönelik teknik ve fiziki çalışma başlattı. Bu kapsamda ekipler, uyuşturucu satışı yaptığı değerlendirilen 40 şüpheliyi belirledi.

Polis takip yaptığı sırada torbacılık yapan zanlıların telefonda polise yakalanmamak için uyuşturucu isterken, "20 liralık tel kadayıf getir", "25 liralık künefe isterim" ya da "çay içmek ister misin" şeklinde şifreli konuştuklarını saptadı. Polis bu tespitlerin ardından dün şafak vakti operasyon için düğmeye bastı. 40 zanlıyı yakalamak için 45 ayrı adrese aralarında özel harekatında olduğu 500 polisle ve helikopter desteğiyle şafak vakti 8 Temmuz günü operasyon düzenledi.

Operasyonda, ekipler, kapılarını koç başıyla kırarak girdikleri evlerde narkotik köpekleriyle arama yaptı. Baskınlar sırasında bazı özel harekat polisleri de evlerin damları ve sokak girişlerinde uzun namlulu silahlarla önlem aldı. Bu anlar drone ile saniye saniye görüntülendi. Adreslerde, 610 gram esrar, 19 kök Hint keneviri ve bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan 16 şüpheli, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Ekipler, firari 24 şüpheliyi arıyor.