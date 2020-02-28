Torbalı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi yenilenen binasında hizmete girdi - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Torbalı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi yenilenen binasında hizmete girdi - Son Dakika

Torbalı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi yenilenen binasında hizmete girdi

6 saat önce

Torbalı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Tepeköy Mahallesindeki yenilenen binasında hizmete girdi.

Torbalı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi yenilenen binasında hizmete girdi, System.String[]

Torbalı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Tepeköy Mahallesindeki yenilenen binasında hizmete girdi.

4537 sokaktaki binasında 18 diş doktoru ile her gün ortalama 400 hastaya hizmet veren merkezde kapasitenin artırılması için başlayan yatırımda sona gelindi.

Merkez Başhekimi Hüseyin Akçaoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada yeni hizmet binasıyla daha iyi koşullarda tedavi hizmeti vermeye başladıklarını belirterek, "Günlük tedavi edilen hasta sayımız 600'e kadar yükseldi. Ayrıca eski hizmet binamızda doktor sayımız 18 iken şu an 21'e yükseldi. Hedefimiz yeni yapılacak atamalar ile doktor sayımızı 25'e yükseltmek. Doktor sayımızdaki artışa paralel olarak poliklinik sayımız da 7'den 13'e yükseldi. Yeni modern ekipmanlarımız ile verdiğimiz sağlık hizmetlerinin kalitesini artırarak çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz." dedi.

Tepeköy, Torbalı, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 03:08 Kaynak: AA
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