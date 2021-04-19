Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

İZMİR'de, mart ayında oturduğu apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen ve kaldırıldığı hastaneden taburcu olduktan sonra 4 gün önce yeniden rahatsızlınarak tedavi altına alınan, ancak dün gece yaşamını yitiren Torbalı Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur (57), CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Torbalı Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur'un oturduğu Cumhuriyet Mahallesi Koruluk Evleri'nde bulunan apartmanda 6 Mart'ta yangın çıktı. Başkan İsmail Uygur ile eşi Afet ve oğulları Ege Uygur'un da aralarında bulunduğu 7 kişi dumandan etkilendi. Solunum rahatsızlığı bulunan Başkan Uygur, 6 gün süren tedavinin ardından taburcu oldu. Evinde tedavisine devam edilen Belediye Başkanı Uygur, 14 Nisan gecesi yine solunum rahatsızlığına bağlı sorun yaşayınca Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesine alınan Uygur, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.

3 dönemdir belediye başkanlığı görevini yürüten Uygur için, Torbalı Belediyesi Kültür Merkezi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Uygur'un eşi Afet, kızı Ege ve oğlu Efe Uygur'un yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer , CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel AK Parti İzmir Milletvekili İYİ Parti Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu ile CHP milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları katıldı. Törende gözyaşlarına hakim olamayan ve güçlükle ayakta durmaya çalışan Afet Uygur ile çocukları, taziye dileklerini kabul etti.'KENDİSİNİ TORBALI'YA ADAMIŞTI'CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu aileye taziye dileklerini ilettikten sonra, Uygur'un ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getiren bir konuşma yaptı. Torbalı'ya gelirken kendilerini güzel bir afiş karşıladığını ve o afişte 'Hoşgeldiniz' diyerek gülümseyen bir belediye başkanı olduğunu hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Büyük emekleri, çabaları var. Asıl bundan sonra yapacağı şeyler çok önemliydi ve hepimiz onları bekliyorduk. Kendisini hastanede ziyaret ettiğim zaman, emin olun aklımın ucundan bile bu durum geçmedi. Gayet güzel, gülümseyerek, espri yaparak İzmir'den ayrılmıştık. Fakat dün akşam gelen haber, gerçekten bizi derinden yaraladı. Kendisini Torbalı'ya adamış olan bir belediye başkanını bugün sonsuzluğa yolcu ediyoruz. Hepimiz aynı yolculuğa çıkacağız, bundan kaçma şansı yok. Mevlana bunu bir düğün gecesi gibi tanımlar. Ama gönül ister ki bütün hizmetlerini yerine getirseydi. Gösterdiği çabaları Torbalı halkı unutmayacaktır. Hepimizin başı sağ olsun" dedi.TOPRAĞA VERİLDİ

Törenin ardından Başkan Uygur'un cenazesi Torbalı Hacı Fatma Topalan Camii'ne götürüldü. Burada, helallik alınıp, cenaze namazının kılınmasının ardından Ramazan İsmail Uygur'un cenazesi, Torbalı Mezarlığı'na götürülerek gözyaşları içinde toprağa verildi.