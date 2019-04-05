Son Dakika Haberleri: Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'un Sözlerine Tepkiler

Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'un Sözlerine Tepkiler

1 saat önce

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, CHP'den Torbalı Belediye Başkanı seçilen İsmail Uygur'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine ilişkin, "Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk milletinin birliğini temsil eden Cumhurbaşkanımıza hakaret eden, tehditler savuran bu zat...

Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'un Sözlerine Tepkiler, System.String[]
AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, CHP'den Torbalı Belediye Başkanı seçilen İsmail Uygur'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine ilişkin, " Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk milletinin birliğini temsil eden Cumhurbaşkanımıza hakaret eden, tehditler savuran bu zat bedelini hukuk çerçevesinde ödeyecektir. Bu işin peşini asla bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

Kaya, yazılı yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle İçişleri Bakanlığınca hakkında suç duyurusunda bulunulan Ramazan İsmail Uygur'un, mazbatasını dahi almadan belediye binasına gittiğini belirtti.

Bu şahsın açık bir şekilde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ederek tehditler savurduğunu kaydeden Kaya, "Şimdi çark etmiş, bu sözleri bana ve Adnan Yaşar Görmez'e söylediğini ifade etmiştir. Ben bu şahısa diyorum ki; yine mert olamamışsın, her zamanki gibi yalana sarılmışsın. Herkes senin ne söylediğini ve maksadını gayet iyi biliyor." ifadelerini kullandı.

Uygur'un sözlerinin kabul edilemez olduğunu aktaran Kaya, bu kişinin seçimlerde kimlerle iş birliği yaptığının belli olduğunu vurguladı.

Kaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı yapılan bu densizlik ve hadsizlik asla kabul edilemez. Burası değneksiz köy değildir. Herkes yerini ve haddini bilecek. Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk milletinin birliğini temsil eden Cumhurbaşkanımıza hakaret eden, tehditler savuran bu zat bedelini hukuk çerçevesinde ödeyecektir. Bu işin peşini asla bırakmayacağız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 02:24 Kaynak: AA

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