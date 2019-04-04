Son Dakika Haberleri: Torbalı Belediye Başkanı Seçilen Uygur Hakkında İnceleme Başlatıldı

Torbalı Belediye Başkanı Seçilen Uygur Hakkında İnceleme Başlatıldı

1 saat önce

İçişleri Bakanlığınca, CHP'den İzmir Torbalı Belediye Başkanı seçilen Ramazan İsmail Uygur hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

Torbalı Belediye Başkanı Seçilen Uygur Hakkında İnceleme Başlatıldı, System.String[]
İçişleri Bakanlığınca, CHP'den İzmir Torbalı Belediye Başkanı seçilen Ramazan İsmail Uygur hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, CHP'den İzmir Torbalı Belediye Başkanı seçilen Ramazan İsmail Uygur'un, belediye başkanlığı görevini devir teslimi sırasında, devletin birliği, beraberliği ve saygınlığını temsil eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret ve tehdit içeren ifadeleri nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun 299. maddesinde düzenlenen "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulduğu ve gerekli incelemelerin başlatıldığı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 06:07 Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Torbalı, Güncel
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