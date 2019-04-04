Son Dakika Haberleri: Torbalı Belediye Başkanı Uygur'a, 'Cumhurbaşkanına Hakaret'ten Suç Duyurusu

Torbalı Belediye Başkanı Uygur'a, 'Cumhurbaşkanına Hakaret'ten Suç Duyurusu

12 dakika önce

İÇİŞLERİ Bakanlığı, İzmir'in Torbalı ilçesinde Belediye Başkanı seçilen CHP'li Ramazan İsmail Uygur hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Torbalı Belediye Başkanı Uygur'a, 'Cumhurbaşkanına Hakaret'ten Suç Duyurusu, System.String[]
İÇİŞLERİ Bakanlığı, İzmir'in Torbalı ilçesinde Belediye Başkanı seçilen CHP'li Ramazan İsmail Uygur hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi;

"İzmir Torbalı Belediye Başkanı seçilen Ramazan İsmail Uygur'un, belediye başkanlığı devir teslimi sırasında, devletin birliği, beraberliği ve saygınlığını temsil eden Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret ve tehdit içeren ifadeleri nedeniyle Türk Ceza Kanunun 299'uncu maddesinde düzenlenen 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan İçişleri Bakanlığı'nca Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulmuş ve gerekli incelemeler başlatılmıştır." - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 05:44 Kaynak: DHA

Politika
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