Torbalı Belediye Başkanı Uygur hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Geçtiğimiz ay yaşadığı binada çıkan yangından etkilenen ve kaldırıldığı hastanede 6 gün tedavi gören Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur (57), gece saatlerinde yaşadığı solunum rahatsızlığı nedeniyle Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Yoğun bakım ünitesine alınan Uygur'un tedavisinin devam etiği öğrenildi. - İZMİR

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