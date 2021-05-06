Torbalı Belediye Başkanlığı seçimine yapılan itirazda yeni gelişme - Son Dakika

İzmir 1. İdare Mahkemesi, Torbalı Belediye Başkanlığı seçiminde Cumhur İttifakı'nın adayı olan Özgür Erman Çağlar'ın seçimin iptali istemiyle açtığı davada değerlendirme yapılabilmesi için seçime ait görüntü, fotoğraf, belge ve tutanakların belediye tarafından mahkemeye gönderilmesini istedi.

İzmir'de Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'un hayatını kaybetmesinin ardından yapılan seçimde başkanlığa Millet İttifakı'nın adayı Mithat Tekin seçildi. Cumhur İttifakı'nın adayı Özgür Erman Çağlar ise seçimde bazı meclis üyelerinin kimliklerini ve oy pusulalarını cep telefonuyla fotoğraflayıp ifşa ettiklerini ve gizli oy ilkesinin ihlal edildiğini iddia ederek, seçimle ilgili yürütmeyi durdurma talebiyle dava açtı. Çağlar'ın gizli oy ilkesinin ihlal edildiği iddiasıyla ve yürütmenin durdurulması talebiyle yaptığı başvuru, İzmir 1. İdare Mahkemesi tarafından incelendi. Mahkeme, Torbalı Belediye Başkanlığının savunması ile seçime ait görüntü, fotoğraf, belge ve tutanakların 10 gün içinde mahkemeye gönderilmesini kararlaştırdı. - İZMİR