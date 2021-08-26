Torbalı Belediyesi kırsalı kalkındırıyor - Son Dakika

Torbalı Belediyesi hem değerlerini tanıtmak hem de kır turizmini yaygınlaştırmak amacıyla kültürel etkinliklere devam ediyor. Bu kapsamda iki hafta önce kırsal Çapak Mahallesi'nde Bardacık İncir Festivali düzenleyen Torbalı Belediyesi, çiftçi ve üreticinin kalkınması için 29 Ağustos Pazar günü de Karakızlar'da "Börülce Festivali" düzenleyecek. Doğası, kültürü, tarımsal ürünleri ile dikkatleri üzerine çeken Karakızlar'da düzenlenecek olan festivalde Ankaralı Ayşe olarak bilinen Ayşe Dinçer, Nilay Şahin ve Komedi Dans 3'lüsü sahne alacak.Festivale katılımın yoğun olması beklenirken, festival için İzmir'den İZBAN aracılığıyla gelen yolcular için Tepeköy İZBAN İstasyonundan saat başı ücretsiz otobüs kaldırılacak.

BAŞKAN TEKİN'DEN FESTİVALE DAVET

Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin tüm İzmir halkını Börülce Festivaline davet etti. İlçenin en önemli değerlerini tanıtmaya devam ettiklerini ifade eden Başkan Tekin, "Kırsal bölgelerde düzenlediğimiz festivallerle hem köy halkına destek olmaya hem de ilçemizin değerlerini tanıtmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda geçen hafta Çapak'ta düzenlemiş olduğumuz Bardacık İncir Festivali ile eşsiz lezzetimizin tanıtımını yapmıştık. Bu hafta sonu ise ilçemiz ve Ege bölgesi için en önemli lezzetlerden bir tanesi olan börülce için Karakızlar köyümüzde festival düzenliyoruz. Bütün İzmirli vatandaşlarımızı düzenleyeceğimiz festivale bekliyoruz"ifadelerini kullandı.