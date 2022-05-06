Torbalı Belediyesi'nden unutulmaz gece - Son Dakika
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Torbalı Belediyesi'nden unutulmaz gece

06.05.2022 09:36
Torbalı Belediyesi'nden unutulmaz gece

Koronavirüs salgını nedeniyle bir süredir düzenlenemeyen Hıdırellez kutlamaları dün akşam Torbalı'da gerçekleşti.

Torbalı Belediyesi sabah saatlerinde kutlamalar için hazırlıklara başlarken, akşam saat 21:00'da Muratbey Mahallesi Yeni Pazaryerinde Hıdırellez ateşi yandı. Binlerce vatandaşın katıldığı Hıdırellez Şenliği'nde sesiyle ve dansıyla büyüleyen Ümmüye sahne aldı. İlçe sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği konserde Ümmüye performansıyla unutulmaz bir gece yaşattı. İlçe sakinleri konserin yanı sıra şenlik alanında yanan ateşlerin üstünden atlayarak baharın gelişini kutladı. Renkli görüntülere sahne olan kutlamalarda Torbalı Belediyesi çocuklara özel etkinlikler düzenledi.

TEKİN: "BİRLİK İÇERİSİNDE YAŞAMAK TORBALILILARA ÇOK YAKIŞIYOR"

Torbalı Belediyesi, konser alanına rahat ulaşım sağlayabilmeleri için Yazıbaşı, Çaybaşı ve Subaşı mahallelerinden otobüs kaldırdı. Torbalı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Serkan Tekin,ilçe sakinlerine unutulmaz bir gece yaşatan Ümmüye'ye çiçek takdim etti. Programından dolayı kutlamalara katılamayan Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin'in mesajını da ileten Tekin, "Programından dolayı aramızda yer alamayan Belediye Başkanımız Mithat Tekin'in sizlere çok selamı var. Öz kültürümüzün bir parçası olan Hıdırellez şenliklerini halkımızla birlik ve beraberlik içerisinde kutladık. Neşe, mutluluk ve birlik içerisinde yaşamak Torbalılılara çok yakışıyor. Hıdırellez ilçemize, ülkemize bolluk ve bereket getirsin.Geleneksel Hıdırellez Şenliğimizde bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Bültenler

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