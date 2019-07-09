Son Dakika Haberleri: Torbalı Belediyesinden Metropolis'e destek
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Torbalı Belediyesinden Metropolis'e destek

1 saat önce

İzmir'de Torbalı Belediyesi, geçmişi 8 bin 500 yıl öncesine kadar uzanan ve onlarca medeniyete ev sahipliği yapan Metropolis Antik Kenti kazı ekibiyle protokol imzalayıp maddi destekte bulundu.

Torbalı Belediyesinden Metropolis'e destek, System.String[]
İzmir'de Torbalı Belediyesi, geçmişi 8 bin 500 yıl öncesine kadar uzanan ve onlarca medeniyete ev sahipliği yapan Metropolis Antik Kenti kazı ekibiyle protokol imzalayıp maddi destekte bulundu.

1990 yılından bu yana Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Celal Bayar Üniversitesi adına sürdürülen Metropolis Antik Kenti kazı çalışmaları, Celal Bayar Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Aybek başkanlığındaki kazı ekibi tarafından yürütülüyor. Antik kent, içerisinde sürdürülen arkeolojik araştırma ve kazıların 29. yılına girdi. Yeniköy ve Özbey mahalleleri arasında bir tepenin üzerinde yer alan ve "Ana Tanrıça Kenti" anlamına gelen Metropolis Antik Kentinde kazı çalışmalarına bir destek Torbalı Belediyesinden geldi.

Torbalı Belediyesi, geçmişi 8 bin 500 yıl öncesine kadar uzanan ve onlarca medeniyete ev sahipliği yapan Metropolis Antik Kentinin toprak altında kalmış köklü tarihini gün yüzüne çıkarabilmek amacıyla, arkeolojik kazı alanlarındaki çalışmalarına maddi destek verileceğini açıkladı. Bunun içinde belediye ile kazı ekibi arasında bir protokolde imzalandı.

Daha önce de kazı çalışmalarına destek veren ve Torbalı tarihi için ilçeye bir de kent arşivi kazandıran Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, "Metropolis Antik Kenti kazı çalışmalarını destekliyoruz. İlçe tarihimiz adına her geçen yıl önemli eserlerin gün yüzüne çıktığı bu çalışmalara her zaman da destek olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - İZMİR
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 11:11 Kaynak: İHA
Metropolis, Torbalı, İzmir, Güncel
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