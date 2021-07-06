Üye Girişi
Torbalı Belediyespor Türkiye şampiyonu - Son Dakika

Torbalı Belediyespor Türkiye şampiyonu

06.07.2021 14:51
Torbalı Belediyespor Türkiye şampiyonu, System.String[]

Bölgesel Lig Kadınlar liginde şampiyon olarak 2.Lig'e çıkmaya hak kazanan Torbalı Belediyespor, plaj voleybolunda da Torbalı'ya gurur yaşattı.

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen Bölgesel Lig Kadınlar liginde şampiyon olarak 2.Lig'e çıkmaya hak kazanan Torbalı Belediyespor, plaj voleybolunda da Torbalı'ya gurur yaşattı. Yine Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen Plaj Voleybolu Kulüpler Türkiye Şampiyonası'na damga vuran Torbalı Belediyespor kadınlar +35 yaşta Türkiye şampiyonu oldu. Sultanlar Ligi tecrübesi bulunan Çiğdem Nahum ve Başak Bölüm'le turnuvaya katılan Torbalı Belediyespor grupta tek yenilgi alarak üst tura çıktı. Finale kadar çıkan Torbalı Belediyespor finalde, guruptaki tek yenilgisini yaşadığı BAL Spor Kulübü'nü yenerek şampiyon oldu. Şampiyon takım Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin'e ziyaret gerçekleştirip kupayı takdim etti.

TEKİN: SPOR ÖNEM VERDİĞİMİZ BİR DAL

10 günde makamına 2 kupa ile gelen Torbalı Belediyespor antrenör ve yöneticilerini kutlayan Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, "Spor bizim çok önem verdiğimiz bir dal. Torbalı Belediyespor voleybol takımı da bizi gururlandırmaya devam ediyor. İnanıyorum ki daha nice şampiyonluklarla bizleri gururlandıracak. Bu gidişle makamda kupa koyacak yerimiz kalmayacak" ifadelerini kullandı. 2.Lig hazırlıklarına başladıklarını ifade eden Torbalı Belediyespor antrenörü Volkan Gödeoğlu, "Belediyemizin elini omuzlarımızda hissetmek bizi daha da güçlendiriyor. Kısa süre içerisinde transferlerimizi de tamamlayarak 2.ligte şampiyonluğu hedefleyen bir takım kuracağız" ifadelerini kullandı.

Türkiye Voleybol Federasyonu, Şampiyon, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Torbalı Belediyespor Türkiye şampiyonu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Beşiktaş, Fenerbahçe'yi oyuncusuyla gizli görüşme yapmakla suçladı 21:56 Beşiktaş, Fenerbahçe'yi oyuncusuyla gizli görüşme yapmakla suçladı Evinden beyaz eşyaları çalındı, hırsız yeğeni çıktı 21:48 Evinden beyaz eşyaları çalındı, hırsız yeğeni çıktı Son Dakika: HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, Sincan Cezaevi'nden tahliye oldu 21:07 Son Dakika: HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, Sincan Cezaevi'nden tahliye oldu
16 yaşındaki şahıs, pencereyi kırarak girdiği evdeki kadına tecavüz etmeye kalkıştı 20:12 16 yaşındaki şahıs, pencereyi kırarak girdiği evdeki kadına tecavüz etmeye kalkıştı Koronavirüste varyant kabusu sürüyor! Delta varyantından sonra şimdi de Lambda varyantı çıktı 19:33 Koronavirüste varyant kabusu sürüyor! Delta varyantından sonra şimdi de Lambda varyantı çıktı Tosuncuk'un köylüleri ilk kez konuştu: Bu işi yapabilecek zekaya sahip değil, mutlaka arkasında birileri vardır 18:16 Tosuncuk'un köylüleri ilk kez konuştu: Bu işi yapabilecek zekaya sahip değil, mutlaka arkasında birileri vardır
Üniversitenin 3 yıllık fizik bölümünü bir yılda bitiren 11 yaşındaki çocuğun hedefi ölümsüzlük 17:42 Üniversitenin 3 yıllık fizik bölümünü bir yılda bitiren 11 yaşındaki çocuğun hedefi ölümsüzlük 45 yaşındaki sapığın taciz ettiği küçük kız travmayı atlatamıyor 16:59 45 yaşındaki sapığın taciz ettiği küçük kız travmayı atlatamıyor

Son Dakika Haberleri
17:48 Dünyayı bekleyen büyük tehlike! Fakir ülkeler zor günler geçirecek
17:38 Tarihi Olimpiyat meşalesini, oyuncak su tabancasıyla söndürdüler! Görülmemiş protesto
17:24 Galatasaray, Arda Turan'ın maaşına yüzde 100 zam yapacak
17:13 Araya başbakan girdi! Yetkililer tarafından el konulan aslan, tek şartla sahibine verildi
17:12 Sistemi çöken Akbank yeni açıklama yaptı: Siber saldırı iddiaları gerçek dışıdır
17:11 Macaristan Teknik Direktörü Rossi, Szalai'ye Fenerbahçe'den ayrılmasını önerdi
16:46 Son Dakika: AYM'nin "hak ihlali" kararı sonrası, HDP'li Gergerlioğlu'nun doyası yerel mahkemeye gönderildi
16:44 İlk kez objektiflerin karşısına geçen Serdar Dursun, kendini övdü
16:33 Sağlık Bakanı Koca, "Bayramda ek bir tedbir alınacak mı?" sorusunu yanıtladı: Şu an için öyle bir durum yok
16:25 Dünya yıldızı Mario Balotelli, Adana Demirspor ile görüşmek için yarın Türkiye'ye geliyor
Uzmanlar Uzmanlar "büyük kumar" diye yorumladı! Vakaların tavan yaptığı İngiltere'de maske zorunluluğu kaldırılıyor         
22:12
Tahliyesine karar verilen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'ndan Tahliyesine karar verilen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'ndan "nerede kalmıştık" paylaşımı         
21:51
Barcelona bitti! Ne Messi ne de yeni transferler Agüero ve Depay'ın forma giymesi mümkün değil Barcelona bitti! Ne Messi ne de yeni transferler Agüero ve Depay'ın forma giymesi mümkün değil         
21:21
Kameraların karşısına geçen Fatih Terim ve Omar duygusal anlar yaşadı Kameraların karşısına geçen Fatih Terim ve Omar duygusal anlar yaşadı         
20:46
Son Dakika: Türkiye'de 6 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 37 kişi vefat etti, 5 bin 299 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 6 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 37 kişi vefat etti, 5 bin 299 yeni vaka tespit edildi         
19:38
Meteoroloji illeri tek tek sayıp uyardı! Yağmur bu sefer şiddetli geliyor Meteoroloji illeri tek tek sayıp uyardı! Yağmur bu sefer şiddetli geliyor         
18:23
Öz babası tarafından cinsel istismara uğrayan Melisa Döngel: Anneme söyledim, bana inanmadı Öz babası tarafından cinsel istismara uğrayan Melisa Döngel: Anneme söyledim, bana inanmadı         
18:06
Yeni evlendiği kocasının saldırısına uğradı! Genç kadın, korku dolu anları anlattı: Yatak odasına götürüp tecavüz etti Yeni evlendiği kocasının saldırısına uğradı! Genç kadın, korku dolu anları anlattı: Yatak odasına götürüp tecavüz etti         
17:11
Herkesin gözü önünde elindeki bıçağı boynuna ve karnına sapladı! Hemşire, yürekleri ağza getirdi Herkesin gözü önünde elindeki bıçağı boynuna ve karnına sapladı! Hemşire, yürekleri ağza getirdi         
16:38
Yolda karşılaştığı akrabasını defalarca bıçaklayıp öldürdü! O anlar saniye saniye görüntülendi Yolda karşılaştığı akrabasını defalarca bıçaklayıp öldürdü! O anlar saniye saniye görüntülendi         
15:49
Uzman Çavuş'un üstüne kurşun yağdıran nişanlısı cinayeti itiraf etti: Başkasıyla nişanlanacağını öğrendim Uzman Çavuş'un üstüne kurşun yağdıran nişanlısı cinayeti itiraf etti: Başkasıyla nişanlanacağını öğrendim         
15:39
Bulduğu yerde uyuyakalan gizemli kadın, yerinden edilince ortalığı karıştırdı Bulduğu yerde uyuyakalan gizemli kadın, yerinden edilince ortalığı karıştırdı         
15:03
Kimlik kartıyla seyahat edilebilen ülkelere artık Kimlik kartıyla seyahat edilebilen ülkelere artık "fotoğrafsız" kimlikle gidilemeyecek         
15:02
Köpeğe tecavüz ederken yakalandı! Aydın'da mide bulandıran olay Köpeğe tecavüz ederken yakalandı! Aydın'da mide bulandıran olay         
14:22
Akbank'ta sistem çöktü! Müşteriler kartla alışveriş yapamıyor ve para çekemiyor Akbank'ta sistem çöktü! Müşteriler kartla alışveriş yapamıyor ve para çekemiyor         
13:28
Komşunun dikkati, yaşlı adamın vefatını ortaya çıkardı! Eve giren sineklerden şüphelendi Komşunun dikkati, yaşlı adamın vefatını ortaya çıkardı! Eve giren sineklerden şüphelendi         
13:11
Meral Akşener Malatya'ya özel jetle gidince, akıllara geçmiş yıllarda yaptığı bir konuşma geldi Meral Akşener Malatya'ya özel jetle gidince, akıllara geçmiş yıllarda yaptığı bir konuşma geldi         
11:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2021 22:27:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Torbalı Belediyespor Türkiye şampiyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement