Torbalı'da 13 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası - Son Dakika

Torbalı'da 13 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası

Son Güncelleme: 29.08.2023 13:22

İZMİR'in Torbalı ilçesinde 13 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen A.K. tutuklandı. Mahalleli tarafından dövülüp, jandarmaya teslim edilen şüpheli, çocuğa 2 yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğunu itiraf etti.

İzmir'in Torbalı ilçesinde 13 yaşındaki erkek çocuğuna nitelikli cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen A.K. (45), tutuklandı. İfadesi alınan çocuk, A.K.'nin kendisine uyuşturucu verip, cinsel istismarda bulunduğunu söyledi.

2 YIL BOYUNCA İSTİSMAR ETMİŞ

Olay, Torbalı'nın Ayrancılar Mahallesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre, uyuşturucu bağımlısı A.K., 5 yıldır aynı mahallede yaşadığı erkek çocuğuna 2 yıl boyunca cinsel istismarda bulundu. Mağdur çocuk, olayı mahalle sakinlerine anlattı. Olayı öğrenen mahalle sakinleri yakaladıkları şüpheliyi dövdü. İhbarla bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, A.K.'yi gözaltına aldı.

ÇOCUĞA UYUŞTURUCU VERMİŞ

İfadesi alınan çocuk, A.K. kendisine uyuşturucu verip, cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen A.K. 'çocuğa nitelikli cinsel istismar' suçundan tutuklandı.

Kaynak: DHA

Ayrancılar, Jandarma, Suç, Jandarma, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Torbalı'da 13 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Torbalı'da 13 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası - Son Dakika
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