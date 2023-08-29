Torbalı'da 13 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası

İzmir'in Torbalı ilçesinde 13 yaşındaki erkek çocuğuna nitelikli cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen A.K. (45), tutuklandı. İfadesi alınan çocuk, A.K.'nin kendisine uyuşturucu verip, cinsel istismarda bulunduğunu söyledi.
Olay, Torbalı'nın Ayrancılar Mahallesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre, uyuşturucu bağımlısı A.K., 5 yıldır aynı mahallede yaşadığı erkek çocuğuna 2 yıl boyunca cinsel istismarda bulundu. Mağdur çocuk, olayı mahalle sakinlerine anlattı. Olayı öğrenen mahalle sakinleri yakaladıkları şüpheliyi dövdü. İhbarla bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, A.K.'yi gözaltına aldı.
İfadesi alınan çocuk, A.K. kendisine uyuşturucu verip, cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen A.K. 'çocuğa nitelikli cinsel istismar' suçundan tutuklandı.
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