Torbalı'da 150 kovan arı telef oldu - Son Dakika
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Torbalı'da 150 kovan arı telef oldu

6 saat önce

İzmir'in Torbalı ilçesinde 3 çiftçiye ait 150 kovandaki arılar, henüz belirlenemeyen nedenle telef olmuş halde bulundu.

Torbalı'da 150 kovan arı telef oldu, System.String[]

İzmir'in Torbalı ilçesinde 3 çiftçiye ait 150 kovandaki arılar, henüz belirlenemeyen nedenle telef olmuş halde bulundu.

Alınan bilgiye göre, kovanlarındaki arıların telef olduğunu gören arıcılar, İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne başvurdu.

Arıcılardan Nasuf Yılmaz, 20 yıldır bal üreticiliği yaptığını, ilk kez böyle bir olayla karşılaştığını söyledi.

Arıların bir anda telef olduğunu anlatan Yılmaz, "Normalde tarım ilaçlarının atıldığı zaman arıların bir kısmı kovanlara girer kayıp çok az olurdu ancak bir anda binlerce arım öldü. Bütün kış onları bal yapacakları dönem için hazırlamıştım. Diğer iki arkadaşımın kovanlarında da aynı şekilde tek seferde ölümler oldu. Bu arı ölümleri normal değil." dedi.

Yılmaz, 100 bin liraya yakın kaybının olduğunu ileri sürerek, "Konuyla ilgili yetkililerin bu ölümlerin sebebini bulmalarını istiyoruz." diye konuştu.

Torbalı İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün arıların ölüm nedenini belirlemek üzere inceleme başlattığı öğrenildi.

Torbalı, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 04:50 Kaynak: AA

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