Torbalı'da 4 işletmeye 25 gün kapatma cezası - Son Dakika

İzmir'in Torbalı ilçesinde 4 işletmeye 25 gün kapatma cezası verildi.
İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Yazıbaşı, Fevzi Çakmak ve Ayrancılar mahallelindeki 4 işletmenin, "faaliyet konusu dışında faaliyet gösterdiği" tespit edildi.
Torbalı Kaymakamlığınca işletmelerin 25'şer gün faaliyetlerinin durdurulması kararı verildi.
İlçe Hıfzısıhha Kurulu, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca Kovid-19 tedbirlerine uymayan 17 kişiye de 27 bin 900 lira idari para cezası uygulandı.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 17:17 - Kaynak: AA
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