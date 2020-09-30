Torbalı'da 4 işletmeye 25 gün kapatma cezası - Son Dakika

İzmir'in Torbalı ilçesinde 4 işletmeye 25 gün kapatma cezası verildi.

İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Yazıbaşı, Fevzi Çakmak ve Ayrancılar mahallelindeki 4 işletmenin, "faaliyet konusu dışında faaliyet gösterdiği" tespit edildi.

Torbalı Kaymakamlığınca işletmelerin 25'şer gün faaliyetlerinin durdurulması kararı verildi.

İlçe Hıfzısıhha Kurulu, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca Kovid-19 tedbirlerine uymayan 17 kişiye de 27 bin 900 lira idari para cezası uygulandı.